Maarten Van Campenhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maarten Van Campenhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maarten Van Campenhout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maarten Van Campenhout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maarten Van Campenhout 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maarten Van Campenhout Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maarten Van Campenhout'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Maarten Van Campenhout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maarten Van Campenhout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2022 yılında Jong KVM
Maarten Van Campenhout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maarten Van Campenhout şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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