Çeşme’de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar, Çeşme’de birbiri ardına hayranları ile buluşurken, son olarak Mabel Matiz Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Konserde en çok sevilen şarkılarına yer veren Mabel Matiz sevenlerine eşsiz bir gece yaşattı.

ÜNLÜ İSİMLER DE DİNLEYİCİLER ARASINDAYDI

Mobel Matiz’i izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de vardı.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır. Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve «çok sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir.

Mabel, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli’de geçirmiştir. İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi’nde tamamlamış; 2003’te üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşerek 2008’de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014'te buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008’den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamştır.

2009 yazında müziğine büyük ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk solo albümünün hazırlıklarına başlamış, proje dahilinde Alper Erinç ve Alper Gemici ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Mabel, müzikal prodüktörlüğünü ve bütün aranjelerini Alper Gemici ile birlikte üstlendiği ve 1 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığı, kendi adını taşıyan ilk albümünü 11 Mayıs 2011′de Zoom Kurumsal etiketiyle çıkarmıştır.

Kendi adını taşıyan ilk albümü yayınlanır yayınlanmaz çok geniş bir kitleye ulaşan Mabel Matiz, dinleyicileri ve Türkiye’nin önde gelen müzik eleştirmenleri tarafından ülkemizin en fazla gelecek vadeden genç müzisyenleri arasında gösterilmiştir. 2011 yılında yapılan değerlendirmelerde, ilk albümü, yılın en iyi ilk 10 albümü arasında gösterilmiş, albümde yer alan “Arafta”, “Söylese O Ben Söyleyemem”, “Kül Hece”, “Filler ve Çimen” ve “Barışırsa Ruhum” adlı şarkılara çekilen video klipler büyük beğeni toplamıştır.

Bu süreçte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Anadolu’nun birçok şehrinde konser veren Mabel Matiz, 2012 yılının Ağustos ayında 2. Albümü olan Yaşım Çocuk’un kayıtlarına başlamıştır. Bütün aranjeleri Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu’na ait olan bu albümün mixleri ve vokal koçluğu ise Tolga Görsev tarafından hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin en önemli ses kayıt stüdyolarından Erekli – Tunç’ta kaydedilen albümde 12 şarkı yer alır; bunlardan 9 şarkının sözü ve bestesi Mabel Matiz’e ait olup, albümün ilk tekli ve video şarkısı olarak öne çıkan Zor Değil ise Mete Özgencil ile ortak bir çalışmadır. Albümün bir diğer ses getiren çalışması ise sözü ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan “Aşk Yok Olmaktır”dır.

2013 yılının Ocak ayında DMC Müzik / Zoom Kurumsal etiketiyle piyasaya çıkan Yaşım Çocuk albümünün ilk video klibi “Zor Değil “ şarkısına yönetmen Gürcan Keltek tarafından çekilmiştir. Dinleyicileri ve müzik eleştirmenleri tarafından “Kent Ozanı” olarak tanımlanan sanatçının yeni albümü “Yaşım Çocuk” piyasaya çıktığı hafta D&R albüm satış listesine 8 numaradan giriş yaparak, büyük başarı kazanmıştır. Bu albümden yayınlanan video klip şarkıları “Zor Değil” ve “Aşk Yok Olmaktır”, tv ve radyolarda uzun süre listebaşı kalmış ve 2013 yılının en çok çalınan, dinlenen ve ses getiren hitlerinden olmuşlardır.

Sanatçının ünlü söz yazarı Aysel Gürel için hazırlanan saygı albümü “Aysel’in” için kaydettiği “Sultan Süleyman” adlı şarkı ise 2013 yazının bir diğer sürpriz hiti olmuştur. “Sultan Süleyman” Mabel Matiz’i Türkiye’de çok daha geniş kitlelerle buluştururken 2013 yılının en çok download edilen ilk 5 şarkısından biri olarak da dikkat çekmiş ve tüm zamanların en başarılı cover yorumlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Mart 2013 yılında başladığı uzun ve çok ayaklı “Yaşım Çocuk” Türkiye turnesini tamamlayan sanatçı 1.5 yıl içinde 50 ye yakın şehirde 100 den fazla konser vererek yüz binlerce hayranına ulaşmış, 2013 ve 2014 yıllarının en çok bilet satan ve konser veren sanatçısı olmuştur. Mabel Matiz 2014 yılında Türkiye’nin prestijli medya kuruluşları ve üniversiteleri tarafından adeta ödül yağmuruna tutulmuştur. Sanatçı 2014 yılı içinde okuyucu oylarıyla belirlenen Hürriyet - Altın Kelebek “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” , GQ Türkiye dergisi tarafından da “Yılın Müzik Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca "Yaşım Çocuk" albümü Milliyet Sanat dergisi okurlarınca "Yılın Albümü" seçilmiştir.

“Yaşım Çocuk” albümünden çıkan 3. Single “Yaşım Çocuk”, sanatçının 2014 yılında ses getiren eserlerinden olmuştur. 2014 Temmuz ayında "Alaimisema" şarkısı Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmıştır.

Mabel Matiz uzun süre devam eden Yaşım Çocuk Türkiye turnesinin hemen ardından 2014 yılının Ekim ayında yepyeni albümü “Gök Nerede”nin stüdyo kayıtlarına başlamıştır. Kayıtları Ekim 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında Kadıköy Studio Bee ve Beyoğlu Babajim stüdyolarında tamamlanan “Gök Nerede”de 14 yepyeni Mabel Matiz şarkısı Şubat 2015 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştur. Zoom / DMC etiketiyle piyasaya çıkan albümün prodüktörlüğünü ve tüm aranjmanlarını sanatçının “Yaşım Çocuk” ta da birlikte çalıştığı Can Güngör üstlenmiştir. Albümde yer alan 9 şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz’e aittir. Üç şarkıyı müzisyen dostlarıyla birlikte besteleyen Mabel Matiz’in bu yeni albümünde, usta besteci ve değerli söz yazarı Nazan Öncel’den de bir şarkı yer almaktadır. Öncel'in 1992 yılı albümünde yer alan “Bir Hadise Var”, "Gök Nerede"nin tek cover şarkısı olarak ön plana çıkmaktadır. Bestesi Rus besteci Evgeny Grinko’ya ait olan “Vals” ise Mabel Matiz’in yazdığı sözlerle birlikte albümün tek adaptasyon şarkısı olarak dikkat çekmiştir.

Albümün çıkış şarkısı olarak seçilen, sözü ve müziği sanatçıya ait “Gel” ise hem müzik eleştirmenlerinden hem de dinleyicilerden büyük beğeni kazanarak 2015 yılının en büyük hit’lerinden biri olmuştur. “Gel” i-Tunes, Turkcell Müzik, TTNet Müzik ve Avea Müzik gibi dijital platformlarda en çok dinlenen ve en fazla indirilen şarkı olarak haftalarca #1 numarada yer almış; şarkının büyük beğeni toplayan çok özel klibi ise yine Mabel Matiz ve Aytekin Yalçın’ın ortak yönetmenliğinde İstanbul ve Prag şehirlerinde çekilmiştir. Hali hazırda Türk müzik kanallarının vazgeçilmezlerinden olan klip, youtube’da 125 milyonun üzerinde, netd muzik, izlesene.com ve dailymotionda da aldığı tıklanmalarla en çok seyredilen ve paylaşılan kliplerden biri olmuştur.

“Gök Nerede” albümü piyasaya çıktığı ilk hafta i-tunes albüm listesine #1 numaradan girerken D&R en çok satan fiziksel albümler listesine de #2 numaradan giriş yaparak ardından haftalarca satış listelerinde zirvedeki yerini koruyarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Türkçe sözlü pop müzik dünyasında yerleşik algıları yıkan, farklı tarzı, olağanüstü söz ve melodileriyle ülkemizde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Mabel Matiz, 2015 ve 2016 yılı boyunca devam eden ve Türkiye’nin yaklaşık 50 şehrini kapsayan “Gök Nerede” Türkiye turnesini büyük başarıyla 2017 yılında tamamlamıştır.

Sanatçı 2017 yılının ilkbahar aylarında yepyeni albümü için stüdyoya girmiş ve yeni müzik çalışmalarının başlangıcını vermiştir. Albümden ilk tekli olarak piyasaya çıkarılmasına karar verilen “Ya Bu İşler Ne ?” adlı yepyeni şarkı 11 ağustos itibariyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken, bu yılın en iddialı hit şarkılarından biri olmaya adaydır. 2017 yılında başka sanatçılarla da iş birliğini sürdüren Mabel Matiz, Türkiye’nin en önemli söz yazarı, besteci ve yorumcularından Sıla ile birlikte yazdıkları “Muhbir” adlı şarkıyı ilk kez temmuz 2017 ayında Harbiye açık hava sahnesinde Sıla ile düet olarak canlı seslendirmiş, şarkı dinleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştır.

Kendi annesinin ismini verdiği yepyeni albümü “Maya” ile dinleyicilerini bir kez daha selamlamaya hazırlanan Mabel Matiz, yeni albümünü 2017 sonbaharında sevenleriyle buluşturmak için şimdiden gün sayıyor. Sanatçı hali hazırda Türkiye’nin en önemli konser mekanlarında, festival sahnelerinde ve farklı şehirlerde harika repertuvarı ve çoşkulu sahne performansıyla konserlerine hız kesmeden devam etmektedir.