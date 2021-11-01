Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

Futbolda zaman zaman yaşanan gerginlik ve olaylar ile sahada istenmeyen görüntüler yaşanabiliyor ancak Arjantin'de yaşanan olayın boyutu bunu çok ayrı bir seviyeye çıkardı. Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste arasında oynanan 3. lig maçı esnasında resmen bir futbol terörü yaşandı. Taraftarların arasından bir kişi saha kenarındaki teknik direktöre silahla ateş ederek omzundan yaraladı.

TEKNİK DİREKTÖR VURULDU

Yapılan silahlı saldırı sonrasında Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Saldırı anı tam anlamıyla kameralar tarafından görüntülenemese de silah sesini duyan sahadaki futbolcular ve hakemlerin yaşadığı korku dolu anlar görüldü. Olayın taraftarlar arasında yaşanan bir tartışma ve gerginliğin ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

MAÇ YARIDA KALDI

Öte yandan olayla birlikte maç 79. dakikada durdurulurken, Arjantin Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. Stadyuma girişlerde kontrol edilmesi gereken taraftarların sahaya silahla girebilmesi ve etrafa ateş açabilmesi ülke gündeminde oldukça geniş yankı bulurken şüpheli şahıs hakkında açıklama yapılmadı. Vurulan teknik adamın ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.

