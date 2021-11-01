Elon Musk hakkında çıkan iddialara kanıt gelirse tüm Tesla hisselerini satacağını açıkladı!Sahnelerin en cesur ismiydi! Hadise'yi görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler'den uyarı mı geldi?Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mert Baki biyografisiBakan Pakdemirli çiftçilere güzel haberi verdi: Gübre desteği 2022 yılında yüzde 100 oranında artırılarak ödenecekMaç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!Muhasebe Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Şefi Maaşları ve İş İlanlarıKanal D Haber sunucusu Şevval Şirin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şevval Şirin tacize mi uğradı?Su diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte 1 haftada 7 kilo zayıflatan su diyetiMeedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı'dan bomba hamle! Guido'ya geri mi döndü?İstanbul'da korkutan görüntü! Beykoz’da deniz çekildi!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

Arjantin futbolunda izleyenlerin hayret ettiği görüntüler yaşandı. Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste takımları arasında oynanan 3. lig karşılaşması esnasında silahlı bir kişi teknik direktörü silahla vurarak yaraladı. O anlar kameralara yansıdı.

Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

Futbolda zaman zaman yaşanan gerginlik ve olaylar ile sahada istenmeyen görüntüler yaşanabiliyor ancak Arjantin'de yaşanan olayın boyutu bunu çok ayrı bir seviyeye çıkardı. Huracan Las Heras-Ferro Carril Oeste arasında oynanan 3. lig maçı esnasında resmen bir futbol terörü yaşandı. Taraftarların arasından bir kişi saha kenarındaki teknik direktöre silahla ateş ederek omzundan yaraladı.

TEKNİK DİREKTÖR VURULDU

Yapılan silahlı saldırı sonrasında Ferro Carril Oeste Teknik Direktörü Mauricio Romero omzundan vuruldu. Saldırı anı tam anlamıyla kameralar tarafından görüntülenemese de silah sesini duyan sahadaki futbolcular ve hakemlerin yaşadığı korku dolu anlar görüldü. Olayın taraftarlar arasında yaşanan bir tartışma ve gerginliğin ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

MAÇ YARIDA KALDI

Öte yandan olayla birlikte maç 79. dakikada durdurulurken, Arjantin Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. Stadyuma girişlerde kontrol edilmesi gereken taraftarların sahaya silahla girebilmesi ve etrafa ateş açabilmesi ülke gündeminde oldukça geniş yankı bulurken şüpheli şahıs hakkında açıklama yapılmadı. Vurulan teknik adamın ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Maç esnasında teknik direktörü vurdular! Arjantin futbolunda akılalmaz olay!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT