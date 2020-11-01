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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Atmacalar'a üç puanı getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Süper Lig'de son 3 haftayı boş geçmeyen Fransız yıldız, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını 11'e yükseltti.

Son iki maçını kaybeden Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

 

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy.

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga.

Onur Çelik
Spor Editörü


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