MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor
Konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 1-0'lık skorla galip tamamladı.
Atmacalar'a üç puanı getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Süper Lig'de son 3 haftayı boş geçmeyen Fransız yıldız, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.
Karadeniz ekibi bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını 11'e yükseltti.
Son iki maçını kaybeden Kayserispor ise 6 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy.
Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga.