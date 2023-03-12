Macaristan Budapeşte’de zincirleme trafik kazası! 42 araç karıştı: Onlarca yaralı ve ağır yaralı var

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Macaristan Budapeşte’de zincirleme trafik kazası! 42 araç karıştı: Onlarca yaralı ve ağır yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza, Budapeşte’nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda meydana geldi. Dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan zincirleme trafik kazasına 42 araç karıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Kazaya karışan 19 araçta meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan 13’ü ağır olmak üzere 36 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

KAZA NEDEN MEYDANA GELDİ?

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi. Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.

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