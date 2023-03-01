Macaulay Langstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macaulay Langstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macaulay Langstaff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Macaulay Langstaff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Macaulay Langstaff 3 Şubat 1997 tarihinde Stockton-on-Tees şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Macaulay Langstaff Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iProSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Macaulay Langstaff'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Macaulay Langstaff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Macaulay Langstaff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Şubat 2017 yılında Gateshead
7 Şubat 2017 yılında Billingham Syn.
31 Mayıs 2017 yılında Gateshead
8 Ağustos 2017 yılında Blyth Spartans
8 Eylül 2017 yılında Gateshead
1 Temmuz 2018 yılında York City
15 Ağustos 2020 yılında Gateshead
1 Temmuz 2022 yılında Notts County
Macaulay Langstaff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Macaulay Langstaff şuan Notts County takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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