Macben Otika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Macben Otika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Macben Otika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Macben Otika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Macben Otika {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Macben Otika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. Macben Otika'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Macben Otika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Macben Otika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Macben Otika şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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