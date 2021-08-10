Maçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli oldu

Pandemi nedeniyle 2020-2021 sezonu futbol maçları neredeyse tüm dünyada seyircisiz olarak geçirilirken, TFF tarafından bu yıl profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına karar vermişti. Bu seyircilerin ise stadyuma giriş kuralları belli oldu.