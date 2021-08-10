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  3. Maçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli oldu

Maçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli oldu

Geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak oynanan Süper Lig maçları için, bu yıl yeniden taraftarın alınmaya başlayacağı bildirilmişti. Bu kararla ilgili uyulması gereken kurallar da açıklandı.

Maçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli oldu

Pandemi nedeniyle 2020-2021 sezonu futbol maçları neredeyse tüm dünyada seyircisiz olarak geçirilirken, TFF tarafından bu yıl profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına karar vermişti. Bu seyircilerin ise stadyuma giriş kuralları belli oldu.

Maçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli olduMaçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli olduMaçlara gitmeye hazırlanan taraftarlar dikkat! Stadyumlara giriş şartları belli oldu

 

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