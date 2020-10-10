Futbolseverleri sevindirecek açıklama geldi. TFF, koronavirüs salgını tedbirlerinin alınması şartıyla belirlenen liglerde localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağını duyurdu. İşte Maçlara seyirci alınacak mı? Hangi ligler seyircili oynanacak? Localara seyirci alınacak mı? sorularına ilişkin detaylar...

MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK MI?

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. TFF bugün açıkladığı kararla birlikte maçlarda seyirci kararında değişikliği resmen duyurdu.

LOCALARA SEYİRCİ ALINACAK MI?

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

HANGİ LİGLER SEYİRCİLİ OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre uygulama Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayacak.