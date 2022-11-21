Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağlayarak bu ülkeyi "Fransa'yı avlama projesi yürütmekle" suçladı.Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta...

YAYINLAMA
Google News
Macron, Afrika kıtasında yükselen Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin artmasına bağladı

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, TV5 Monde'a verdiği demeçte, Rusya'nın, Fransa'nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden "Fransız avcılığı yaptığını" ileri sürdü.

Fransa'nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu söyledi.

20.webp

MACRON RUSYAYI SUÇLADI

Macron, "Afrika'da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor." diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptığını savundu.

- Fransa, eski sömürgelerinde istenmemesinin nedenini başka ülkelerin varlığına bağlıyor

Terörle mücadele gerekçesiyle Afrika'nın Sahel bölgesinde askeri üsler kuran Fransa, tartışmalı varlığına ilişkin bilanço netleşmeden, bölge halkının ülkeye yönelik protestoları ve yaşanan diplomatik sıkıntılar üzerine strateji değişikliğine giderek 10 yıldır Mali'de görev yapan askeri birliklerini tamamen çekti.

Fransa; Rusya'yı Wagner paralı askerleri üzerinden Mali başta olmak üzere bölgede Fransız karşıtlığı ve manipülasyon yapmakla suçluyor.

Rusya, Wagner'in kendisini temsil etmediğini ileri sürerken, Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika'daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"
İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"
Meksika'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!
Meksika'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!
Meksika’nın Leon şehrinde sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı
Meksika’nın Leon şehrinde sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı
Son Haberler
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü konuştu! Akşener'e uyarı yaptı, Sisi ile görüşmesinin detayını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü konuştu! Akşener'e uyarı yaptı, Sisi ile görüşmesinin detayını açıkladı
Hamsi avında artış yaşanırken fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü
Hamsi avında artış yaşanırken fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri moloz döken bir kamyonu suçüstü yakaladı
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri moloz döken bir kamyonu suçüstü yakaladı
Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti
Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çok Okunanlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi maç programı
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Ege denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Koç kendi kabuğuna çekiliyor, Akrep enerji patlaması yaşıyor!
21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Koç kendi kabuğuna çekiliyor, Akrep enerji patlaması yaşıyor!
Paris’te protestocular kadın cinayetleri için "çerçeve yasa" talep etti
Paris’te protestocular kadın cinayetleri için "çerçeve yasa" talep etti
Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!
Rusya'da korkutan anlar! Petrol boru hattında patlama meydana geldi, şiddetli patlama çevre kentleri ayağa kaldırdı!
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?