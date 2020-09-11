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  3. Macron'a bir eleştiri de Fuat Oktay'dan geldi

Macron'a bir eleştiri de Fuat Oktay'dan geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Macron'a bir eleştiri de Fuat Oktay'dan geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Macron'a bir eleştiri de Fuat Oktay'dan geldi

Fuat Oktay, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğrafının da yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Oktay, "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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