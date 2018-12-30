Maçta çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed bıçaklanarak hayatını kaybetti
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bir taraftarın ölmesi üzerine maç tatil edildi.
Bayrampaşa Stadı’nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor’lular arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 14.30’da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı.
Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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