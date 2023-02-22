Madih Talal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madih Talal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madih Talal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madih Talal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madih Talal 17 Ağustos 1997 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madih Talal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB yapmaktadır. Madih Talal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Madih Talal'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Madih Talal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/talal_madih/

Madih Talal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madih Talal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madih Talal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madih Talal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Amiens SC

27 Ağustos 2018 yılında Entente SSG

30 Haziran 2019 yılında Amiens SC

27 Ağustos 2020 yılında Las Rozas CF

2 Şubat 2021 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2021 yılında US Avranches

22 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Madih Talal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madih Talal şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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