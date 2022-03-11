Madik ne demek, TDK'ya göre Madik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Madik ne demek? Madik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi madik kelimesi. Peki madik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre madik nedir, madik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MADİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Madik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Madik kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre madik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu

- Dolap, hile



MADİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gazetecilerin pintiliklerinden, kitapçıların madiklerinden uzak ve serbest yaşıyorum.



MADİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- madik atmak (veya etmek veya oynamak)

