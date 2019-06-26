Mado'da cinsel ilişki skandalı | Restoran zinciri Mado'da gerçekleştiği iddia edilen bir çiftin cinsel ilişkiye girme görüntüleri bir vatandaş tarafından internete düşürülünce günün en çok konuşulan görüntülerinden birisi oldu. Herkes o skaldal görüntüleri araştırmaya başladı.

Skandal görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Twitter'da paylaşılan video için Ekşisözlük platformunda bir başlık açıldı.

İşte o rezalet görüntüler

MADO CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU İZLE

MADO'DAN AÇIKLAMA

Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.