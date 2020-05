Madonna koronavirüse yakalandı  

1980'lerden beri "Popun Kraliçesi" olarak tanınan dünyaca ünlü Madonna'nın test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.

Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” dedi.

Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla “Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Corona virüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur” mesajını paylaştı.

MADONNA KİMDİR?

Madonna Louise Ciccone (d. 16 Ağustos 1958), Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadını. 1980'lerden beri "Popun Kraliçesi" olarak anılır. Otuz beş yılı aşkın süredir en önemli kültürel simgelerden biridir. Ana akım popüler müzikteki söz içeriğinin sınırlarını genişleterek büyük bir popülerlik elde etti ve video klip görüntüleriyle MTV'de bir fikstür oluşturdu.

Müziği ile görünümünü sürekli yeniden keşfetmesi ve müzik endüstrisindeki özerklik standardını elinde tutmasıyla bilinir. Müzik eleştirmenleri kendisi hakkında farklı övgüler sundu, ayrıca yenilikçi müzik yapımlarıyla çeşitli tartışmalara neden oldu. Dünya genelinde çok sayıda sanatçı üzerinde etki bıraktı.

Bay City, Michigan'da doğan Madonna, modern dans alanında kariyer yapmak üzere 1978 yılında New York'a taşındı. Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımladı.

Bu albümü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti. Madonna, kariyeri boyunca şarkılarının birçoğunu yazıp besteledi; "Like a Virgin", "Into the Groove", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up", ve "4 Minutes" dahil olmak üzere birçoğu dünya çapında müzik listelerinde bir numaraya yükselerek hit oldu.

Madonna'nın popülaritesi rol aldığı Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992), and Evita (1996) gibi filmler ile birlikte daha da genişledi. Evita filminde canlandırdığı rol ile Altın Küre Ödülleri'nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazansa da diğer filmleri eleştirmenlerden genellikle geçer not almadı.

Moda tasarımcılığı, çocuk kitapları yazımı, film yönetmenliği ve yapımı Madonna'nın diğer girişimlerindendir. Özellikle eğlence şirketi Maverick'i (Maverick Records şirketi de dahil) 1992'de Time Warner ile ortak girişim sonucu kurduktan sonra bir iş kadını olarak takdir edilmiştir. 2007 yılında Live Nation ile ABD $120 milyon tutarında eşi görülmemiş 360 anlaşma imzalamıştır.