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Madonna'dan 61. yaşına özel üstsüz paylaşım

Ünlü şarkıcı Madonna 61. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımla kutladı. Siyah iç çamaşırı ve başındaki şapka ile hayranlarını şaşırtan ünlü yıldız çektiği selfie’yi “Herkesin bir koltuk değneği var” notunu düştü.

Madonna'dan 61. yaşına özel üstsüz paylaşım

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sabahın erken saatlerinde Instagram hesabından koltuk değneği ile çekilmiş çıplak bir pozunu paylaştı.

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Siyah iç çamaşırı ve başındaki şapka ile hayranlarını şaşırtan ünlü yıldız çektiği selfie’yi “Herkesin bir koltuk değneği var” notunu düştü.

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Madonna’nın paylaşımına 500 binin üzerinde beğeni ve 15 bine yakın yorum geldi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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