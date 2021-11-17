Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur," Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim" dedi, vatandaşlar tepkisini dile getirdi! Mado için boykot çağrısı

Çin'deki yatırımlarının zarar görmemesi için Dünya Uygur Kurultayı Vakfının 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot çağrısı yapmak için Mado’nun Ankara Çukurambar’daki şubesinde düzenleneceğini duyurduğu basın açıklamasının iptal edilmesiyle gündem olan Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Çin radyosuna açıklamalarda bulundu.

"ÇİN'DE DOYUYORSAM BEN DE ÇİNLİYİM"

Çin'de çok sayıda yatırımı bulunan Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Çin’in Yiwu şehrinde açılan Mado mağazasında yaşanan anısını anlatırken kullandığı, "Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim" ifadesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Mehmet Sait Kanbur şunları söyledi:

“Yiwu şehrinde açılış yapılırken eğlenceli bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı beni makamına davet etti. Güzel bir tören ile karşılandık. Yanımdaki müdürüme heyete benim nereli olduğumu sormasını istedim. Üç defa ‘Ben nereliyim?’ diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim. Onlar da o zaman biz de Kahramanmaraşlıyız dediler.”

MADO'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kanbur'un açıklamaları sonrası vatandaşlar Mado'yu boykot etme kararı aldı. Sosyal medyada bu konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Çin’deki yatırımlarımız zarar görür” gerekçesiyle Uygur Türklerine ( Müslümanlarına…) toplantı salonunu sakınan Mado’nun sahibi “Ben Çinliyim” demiş... Gezi olaylarında tavrını yakından gözlemlediğimiz Mado’ya zaten yıllardır gitmiyordum; hiç gitmem, olur biter.

- Ulan bi dondurmanı yerdim zıkkım olsun daha yersem.

- Çin'de şube sayısını artırmaya hazırlanan Mado'nun sahibi Mehmet Said Kanbur, Çukurambar şubesinde Uygurların toplantı yapmasına izin vermemiş. "Doyduğumuz yer memleketimdir. Ben de Çinliyim" diye açıklama yapmış. Biz de insanız ve Mado'yu boykot ediyoruz. Duyuralım.

- Gezi direnişinde gaz yiyen gençlere bırak su vermeyi, yüzlerine kapılarını kapatmış hatta saldırmış Mado… “Çin’deki yatırımlarım zarar görür” deyip, Uygur Türkleri’ne de kapıyı kapatmış… Şaşırdık mı?

- Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Çin radyosuna konuşmuş. ‘İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu, bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim’ Vallahi bravo! Kalbin cüzdanında atıyor onu anladık da hiç olmazsa sussaydın be birader!

- Biz Mado'ya gitmeyi Gezi’de bizi içeri almadıklarında bırakmıştık. Unutamıyorum polise bizi ispiyonladığı o günü!..

-Mado dondurma sahibi: "İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim." demiş.

Oysa:"Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim." diyemedikçe önemi yok; nerede doyduk, nerede doğduk...