Madreporlar ne demek, TDK'ya göre Madreporlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Madreporlar ne demek? Madreporlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi madreporlar kelimesi. Peki madreporlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre madreporlar nedir, madreporlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MADREPORLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Madreporlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre madreporlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mercanlar sınıfının kalkerli hayvanları içine alan bir takımı

