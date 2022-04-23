Madrup ne demek, TDK'ya göre Madrup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Madrup ne demek? Madrup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi madrup kelimesi. Peki madrup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre madrup nedir, madrup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MADRUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Madrup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Madrup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre madrup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dövülmüş (kimse)

- Çarpılan

