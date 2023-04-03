Mads Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Lauritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mads Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Lauritsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.