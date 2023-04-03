Mads Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Lauritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Lauritsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mads Lauritsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mads Lauritsen 21 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Nyboe Lauritsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mads Lauritsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Lauritsen, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Lauritsen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.
Mads Lauritsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mads Lauritsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Mads Lauritsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mads Lauritsen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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Mads Lauritsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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