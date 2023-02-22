Maduabuchi Okereke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maduabuchi Okereke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maduabuchi Okereke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maduabuchi Okereke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maduabuchi Okereke 12 Aralık 1994 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maduabuchi Okereke Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Myron Topclass Sport Outfits yapmaktadır. Maduabuchi Okereke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Maduabuchi Okereke'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maduabuchi Okereke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maduabuchi Okereke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ocak 2017 yılında Rivers United
1 Haziran 2018 yılında Enugu Rangers
1 Kasım 2018 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
31 Mart 2022 yılında Nasarawa United
Maduabuchi Okereke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maduabuchi Okereke şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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