Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez ile başkent Moskova'da görüştü.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN OFİSİ RUSYA'YA TAŞINIYOR

Rodriguez konuşmasında Maduro'nun, Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketinin (PDVSA) Avrupa'daki merkezini Moskova'ya taşımaya karar verdiğini duyurdu. Rodriguez, "Başkan Nicolas Maduro'nun Lizbon'daki PDVSA'ya ait bu ofisi kapatmasını ve buranın Moskova'ya taşımasını emrettiğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

VENEZUELALI İSİM: AMERİKA'NIN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUZ

ABD'nin Venezuela'da ne planladığını herkesin bildiğini söyleyen Rodriguez, "ABD'nin Venezuela ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. ABD, Venezuela'daki durumu dengesizleştirmek için yasadışı silahlı birimler kurmayı planlıyor. Ancak Venezuela ikinci Suriye olmayacak. Bugün halkımız ve ordumuz ülkemizi savunmak için hiç olmadığı kadar birleşti" dedi.

LAVROV: ABD, DOĞU AVRUPA'DAN SİLAH ALIP VENEZUELA SINIRINA GÖNDERECEK

Rus Bakan Lavrov ise, ABD'nin Doğu Avrupa'dan silah alarak Venezuela sınırına göndermeyi planladığını öne sürdü. Lavrov, "ABD, Doğu Avrupa'dan hafif silahlar satın alıp, Venezuela'nın sınır komşusu ülkelere göndermeyi planlıyor" dedi.