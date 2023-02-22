Mafeng Pam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mafeng Pam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mafeng Pam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mafeng Pam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mafeng Pam {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mafeng Pam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Mafeng Pam'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mafeng Pam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mafeng Pam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mafeng Pam şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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