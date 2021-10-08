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Mafevk ne demek, TDK'ya göre Mafevk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mafevk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mafevk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mafevk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mafevk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mafevk ne demek, TDK'ya göre Mafevk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mafevk ne demek? Mafevk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mafevk kelimesi. Peki mafevk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mafevk nedir, mafevk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mafevk kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mafevk kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MAFEVK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mafevk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mafevk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mafevk kelimesi anlamı şu şekildedir:

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