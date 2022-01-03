Mafsal ne demek, TDK'ya göre Mafsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mafsal ne demek? Mafsal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mafsal kelimesi. Peki mafsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mafsal nedir, mafsal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAFSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mafsal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mafsal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mafsal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eklem

- Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi

