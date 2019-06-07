Maganda dehşeti! Ağır şekilde yaralandı

Olay, Bursa Osmangazi'nin Tahtakale Mahallesi'nde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla kahvede oturan 72 yaşındaki Mülayim Hastürk aniden masaya yığıldı. Mülayim Hastürk'ün durumunu gören arkadaşları kontrol yaptılar ve sırtından kan geldiğini gördüler.

112 ACİL SERVİS EKİPLERİ İL MÜDAHALEYİ YAPTI!

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermiyi kimin ateşlediği konusunda, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor" dedi.

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.