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Magandalar iş başında! Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

Magandalar iş başında! Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

Antalya'da park halindeki araç kurşunlandı. Olay, Kepez ilçesi Yeşildere Mahallesi 1864 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 PA 550 plakalı aracının ön camında kurşun izi gören sahibi, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede birden fazla kurşun izine rastlandı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri aracın içerisinde ve dışarısında incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, araca kurşun yağdıran kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Magandalar iş başında! Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

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