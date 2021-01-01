Magandalar işbaşında! Yılbaşı gecesi elektrik kablolarını kesip, kıvılcım çıkardılar

İsabey mahallesinde meydana gelen olayda, yeni yıla elektrik kablolarını kesip kıvılcımdan meşale yaparak giren magandalar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

KIVILCIMLAR SOKAĞI AYDINLATTI

Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda ateş ile kabloları yaktı. Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.