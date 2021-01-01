Magandalar işbaşında! Yılbaşı gecesi elektrik kablolarını kesip, kıvılcım çıkardılar
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir grup maganda yılbaşı gecesinde bir sokaktaki elektrik kablolarını kesip ateş ile kabloları yaktı. Kablolardan çıkan kıvılcım ve sesler mahalleyi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar ederken, magandalar olay yerinden kaçtı. Gece vakti gerçekleşen olay güvenlik kameralarına yansıdı.
İsabey mahallesinde meydana gelen olayda, yeni yıla elektrik kablolarını kesip kıvılcımdan meşale yaparak giren magandalar mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.
KIVILCIMLAR SOKAĞI AYDINLATTI
Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda ateş ile kabloları yaktı. Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
HER YERDE ARANIYORLAR
Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.