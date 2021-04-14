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  3. Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

Magandalar Kozan'da parkları hedef aldı. Kozan'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki parklara zarar verildi. Yazılar ve oyuncaklar yerlerinden söküldü.

Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

Adana Kozan'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ilçedeki parklara zarar verildi. Kozan Belediyesi parkalara zarar verilmemesi için vatandaşa çağrıda bulundu. Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yer alan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelalara, çeşmelere zarar verildiği belirtildi.

"KASITLI OLARAK ZARAR VERİLİYOR"

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş "İlçemize yeni kazandırdığımız Parklar haricinde mevcut atıl durumda olduğu ve bakımı onarımı yapılan Ağlıboğaz mahallesinde bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Parkı içerisinde yer alan binanın camları kırılarak ışıklı tabelaları ile çeşme musluklarına zara verilmiş. Belediye olarak mahallelerimize güzel parklar yapıp o bölge halkına hizmet etmeye ve o bölgenin güzelleşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu alanlara kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak zarar verildiğini görüyoruz. Halkımızdan, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Parklarımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyeye bildirmesini istiyoruz. Parklar hepimizin en çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım zarar vermeyelim Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

Magandalar parkları hedef aldı! Kozan’da parklara zarar verildi

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