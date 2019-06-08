Mağarada sıkıştırılan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Tunceli Kutu Deresi’nde (JÖH) Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yaptıkları operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' JÖH TİMLERİ ARAZİDE 15 GÜN TAKİP YAPTI Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilen kadın terörist grubunun, bölgeye sızan JÖH timlerinin arazide gizlenip, 15 günlük takiple tespit edildikleri belirtildi. Kutu deresi bölgesinde etkisiz hale getiren terörist grubunun eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.



