Mağaza Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Mağaza Müdürü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çalıştığı mağazada satış hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışanları sevk ve idare eden mağazanın yönetiminden sorumlu nitelikli kişidir.

Mağaza Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Mağaza Müdürü Maaşları

Mağaza Müdürü maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük Mağaza Müdürü maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mağaza Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Mağaza Müdürü Ne İş Yapar?

Mağaza Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri memnuniyetinin sağlanması için personelin hazırlıklı olmasını sağlamak,

b) Mağaza bütçesi, sipariş, gider ve stok tablolarını hazırlamak,

c) Mağaza hedefini yakalamak ve ya aşmak için öneriler geliştirmek yöneticileri ile paylaşmak,

d) Mağazada müşterilere en iyi hizmetin verilmesini sağlamak,

e) Mağazada satılan ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Mağaza içi ve vitrin düzenlemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

g) Rakip firmaları fiyat ve ürün bazında takip etmek ve merkez yönetimine geri bildirimde bulunmak,

h) Deponun ve mağazanın sürekli temiz, düzenli ve eksiksiz olması için gerekli kontrolleri yapmak,

i) Tüm işlemlerin ürün değişimi, iade, ve tadilat, prosedürlerine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak,

j) Ekip çalışmasını sağlamak ve bu yönde gerekli desteği vermek,

k) Güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, koordine etmek,

l) Yapılan yenilikleri ve yeni uygulamaları takip etmek müşterileri ve personeli konu hakkında bilgilendirmek,

m) Mağaza müdür yardımcıları ve diğer çalışan personelin performans değerlendirme işlemlerini yapmak,

n) Diğer yöneticiler tarafından performans değerlendirme işlemlerini denetlemek ve onaylamak,

o) Çalışma tarzı davranışları ve görünüşüyle çalıştığı mağazayı en iyi şekilde temsil etmek,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mağaza Müdürü Meslek Ana Grubu:

Yöneticiler Meslek Ana Grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Perakende Ve Toptan Ticaret Müdürleridir.

Mağaza Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mağaza Müdürü mesleğinin meslek kodu 1420.04 olarak belirlenmiştir

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