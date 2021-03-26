Mağaza Sorumlusu, Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mağaza Sorumlusu, şefi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Mağaza Sorumlusu, şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hangi belgelerin alınması gereklidir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Mağaza Sorumlusu, şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mağaza Sorumlusu Maaşları

Mağaza Sorumlusu, şefi maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mağaza Sorumlusu, şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Gerekir?

Bu meslek sahibi olanların en az Ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

Mağaza Sorumlusu, şefi Ne İş Yapar?

Mağaza Sorumlusu ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazanın zamanında açılması ve kapanmasını sağlamak,

b) Ana kasayı açmak,kasiyerlere nakit avansı vermek,

c) Tanıtım, indirim vb. afişlerini hazırlamak, kontrol etmek,asmak,

d) Meyve sebzenin ayıklanmasını, satışa hazırlanmasını sağlamak,

e) Mağazanın ihtiyaçları için ana kasadan depoya siparişleri vermek,

f) Tedarikçi firma plasiyerlerinden miktar bazında talepte bulunmak,

g) Satış için emtia temin etmek, gelen emtianın kontrollerini yapmak,

h) İade ürünlerin iade işlemlerini yürütmek,

i) Mağaza rafında bulunan ürünlerin raf ömürlerini kontrol etmek,

j) Reyon raflarına ürün beslemesi yapılmasını sağlamak,

k) Mesai bitiminde gün sonu raporu almak,

l) Etiket basma tuşunu kullanarak fiyatları değiştirmek,

m) Değişen fiyatlar için etiket hazırlamak, yenilemek,

n) Aylık mali hafıza dökümlerini almak, kasa sayımı yapmak,

o) Yıllık envanter sayımı çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

p) Günlük/Haftalık mağaza yıkama ve raf temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mağaza Sorumlusu, şefi Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları grubunda yer almaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Satışlar İle İlgili Elemanları meslek alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları meslek grubudur.

Mağaza Sorumlusu, şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mağaza Sorumlusu/şefi mesleğinin meslek kodu 5222.17 olarak belirlenmiştir

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