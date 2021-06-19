Magazin dünyasını sarsan bomba iddiayla ilgili M. Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar da konuştu! Seda Sayan için bakın neler söyledi!

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan tartışma magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Seda Sayan, Erbil hakkında tecavüz iddiası ortaya atarak tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Yaşanan olay ardından Erbil'in eski eşi sevilen oyuncu Nergis Kumbasar'a bu kan donduran iddialar soruldu.

"BİR TAKIM YANLIŞ ANLAŞILMALAR OLDU"

Mehmet Ali Erbil ile1989'da nikah masasına oturan ve bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı bulunan Nergis Kumbasar'a kavga ile ilgili görüşleri soruldu. Erbil ile evliliğini 1996 yılında sonlandıran ve Etiler'de objektiflere takılan sevilen oyuncu Kumbasar, magazin gündeminde şok etkisi yaratan kavgayla ilgili açıklamalarda bulundu. 58 yaşındaki oyuncu, ikili arasındaki kavgayı yanlış anlaşılma olarak nitelendirdi. Kumbasar, "Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olabilirler. Biz Seda'yı da çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever." ifadelerinde bulundu.

ESKİ EŞLERİN YAPACAĞI AÇIKLAMALAR MERAK KONUSU OLDU

Nergis Kumbasar'ın bu açıklamalarının ardından gözler Erbil'in eski eşlerine çevrildi. 2005'te evlendiği Erbil'den 2011'de boşanan Tuğba Coşkun'a da aynı iddialar soruldu. Coşkun gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalmayı tercih ederek, "Konuşmak istemiyorum" dedi.

SEDA SAYAN VE MEHMET ALİ ERBİL KAVGASINDA NELER OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavganın fitili bir sosyal medya paylaşımı ile alevlendi. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşmıştı.

ERBİL "SEDA SAYAN HASTALIĞIMDA BENİ ARAYIP, SORMADI"

Memhmet Ali Erbil, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından tv programlarına konuk olarak katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.