Mağdur olan vatandaş isyan etti! “Bu belki de Tosuncuktan sonra en büyük vurgun!”

Kocaeli'nde yaşanılan olayda F.B.K isimli kimya fabrikasının sahibi iddialara göre onlarca vatandaşı dolandırdı. Mağdurlardan edinilen bilgiye göre 200 milyonluk vurgun yaptığı ifade edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iddiaya göre birçok firmadan bilgisayar, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makinesi gibi ürünler satın alıp karşılıksız çek vererek onlarca vatandaşı dolandıran F.B.K, ödeme günü geldiğinde ise kayıplara karıştı. Mağdurların durumu fark etmesinin ardından polisin yapmış olduğu araştırma sonrası F.B.K'nın fabrikasına "kiralık" yazısını astığı ve ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Vatandaşların şikayetleri sonucunda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara göre F.B.K'nın malları fabrikada sakladığı ve Kurban Bayramı tatilinde ise tırlarla kaçırıp 200 milyonluk vurgun yaptığı belirtildi.

YAKLAŞIK 200 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTI!

830 bin TL dolandırıldığını iddia eden Mustafa Özlü isimli, “Bu arkadaşlar bizlerden kısa vadeli çekle mal temin ettiler. Biz de mal verdik. Biz malları vermeden önce bu arkadaşlar hakkında araştırma yaptığımızda çok olumlu referansları olduğunu gördük ve bu sebeple mallarımızı verdik. Bu arkadaşlar 4-5 yıllık bir firma ama 25 milyon TL'lik bir kredi limitleri var. Evimizi, barkımızı kaybediyoruz. Benim 800 binden fazla zararım var. 6 milyona kadar zararı olan arkadaşlarımız var. Adam piyasayı yaklaşık 200 milyon TL çarptı. Bunun hesabını kim verecek. Biz çekimizi verdik, karşılıksız çıktı. Fabrikaya gittik, içinde hiçbir şey yok. Ne varsa hızlı bir şekilde boşaltıp gitmiş. Şöyle düşünün. Bu belki de Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun. Yaklaşık 200 milyonluk bir vurgun yaptığını düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunduk” diye ifade etti.

150 İŞ İNSANI MAĞDUR

Çocuklarının yaklaşık 1 milyon TL mağdur olduğunu söyleyen İsmail Eşiyok ise, “Ben çocuklarımın firması adına bugün buradayım. Bizim şirketimizin çalışma prensiplerinde çekle ticaret yoktu. Ancak, bu şahısın şirketimize ulaşması sonrasında bankalara sorduk. Her şey gayet güzeldi. Sonra 26 Temmuz'da ilk çekimiz patladı, sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne, İcra Dairesine bildirimde bulunduk. Şu anda da savcılıktan çıktık. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ben direkt bu için Cumhurbaşkanımızın önüne gitmesini istiyorum. O alakadar olursa bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Bu işin hızlandırılıp çözülmesi burada gördüğünüz ya da görmediğiniz yaklaşık 150 iş insanı var.

Herkes bir mağduriyet içerisinde. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Biz fabrikaya gittiğimizde bomboş bir bina ile karşılaştık. Bu işi bayramda planlamışlar. Bayram sonrası bankaya gittiğimizde durumu öğrenince fabrikaya gittik. Ortada fabrika yoktu. Fabrika boşaltılarak Türkiye'deki birçok ile malzemeler sevk edilmiş. Benim 1 milyon TL mağduriyetim var. Araç lastikleri verdik. Her firmadan terlikten galoşa, tencere tavaya kadar, akla gelmeyecek paraya döndürülebilecek her şeyi aldı. Aklına ne gelirse onu aldı. Yaklaşık 150 civarında mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Son edindiğimiz bilgilere göre 200 milyonluk liralık bir vurgun var” diye belirtti.