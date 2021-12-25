Mağmum ne demek, TDK'ya göre Mağmum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mağmum ne demek? Mağmum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mağmum kelimesi. Peki mağmum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mağmum nedir, mağmum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAĞMUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mağmum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mağmum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mağmum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gamlı

- Sıkıcı, kapanık (hava)



MAĞMUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Otobüsün içi, bizimkilerin mağmum kalplerinden, mağmum bakışlarından bin kez iyi.

