İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Mucizenin adı Ayda Gezgin'in babası konuştu: Kızım 'Annem nerede, gelecek mi?' diye soruyorBaht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel ameliyat oldu! Sosyal medyadan açıkladı! "Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum"Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Üzerinden bir yıl geçti! AFAD'dan İzmir depremi için baş sağlığı mesajı...Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti11 yaş altı için kritik adım atıldı! FDA'dan 5-11 yaşta kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay çıktı!Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?30 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGâh ne demek, TDK'ya göre Gâh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Magnezyum Klorür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Magnezyum Klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Magnezyum Klorür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Magnezyum Klorür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Magnezyum klorür ne demek? Magnezyum klorür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi magnezyum klorür kelimesi. Peki magnezyum klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre magnezyum klorür nedir, magnezyum klorür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MAGNEZYUM KLORÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Magnezyum klorür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre magnezyum klorür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı billurlar vererek billurlaşan deniz suyunun damıtılmasıyla elde edilen madde (MgCl2)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT