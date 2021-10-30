Magnezyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Magnezyum klorür ne demek? Magnezyum klorür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi magnezyum klorür kelimesi. Peki magnezyum klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre magnezyum klorür nedir, magnezyum klorür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAGNEZYUM KLORÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Magnezyum klorür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre magnezyum klorür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı billurlar vererek billurlaşan deniz suyunun damıtılmasıyla elde edilen madde (MgCl2)

