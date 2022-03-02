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Magnezyum Sülfat ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Magnezyum Sülfat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Magnezyum Sülfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Magnezyum Sülfat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Magnezyum Sülfat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Magnezyum Sülfat ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Magnezyum sülfat ne demek? Magnezyum sülfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi magnezyum sülfat kelimesi. Peki magnezyum sülfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre magnezyum sülfat nedir, magnezyum sülfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAGNEZYUM SÜLFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Magnezyum sülfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre magnezyum sülfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renksiz, küçük iğneler biçiminde ve hidratlı olarak billurlaşan, deniz suyunda ve bazı maden sularında bulunan madde (MgSO4)

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