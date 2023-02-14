Magnus Breitenmoser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Breitenmoser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Breitenmoser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Breitenmoser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Breitenmoser 6 Ağu 1998 tarihinde Wil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Breitenmoser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Magnus Breitenmoser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 13 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Breitenmoser'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Breitenmoser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Magnus Breitenmoser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Breitenmoser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Breitenmoser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2013 yılında FC Tobel

1 Temmuz 2015 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2016 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2019 yılında FC Schaffhausen

13 Mart 2020 yılında FC Thun

13 Temmuz 2021 yılında AC Oulu

31 Aralık 2022 yılında FC Thun

Magnus Breitenmoser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Breitenmoser şuan FC Thun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Breitenmoser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wil 1900, FC St. Gallen, FC Tobel-Affeltrangen

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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