Magnus Norman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Norman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Norman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Norman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Norman 19 Ocak 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Antony Norman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Norman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Every Aspect yapmaktadır. Magnus Norman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Norman'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Norman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/magnusnormangk1

http://www.instagram.com/magnusnorman1/

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Magnus Norman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Norman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnus Norman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Norman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fulham U18

5 Mart 2015 yılında Farnborough

31 Mayıs 2015 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Fulham U21

31 Temmuz 2015 yılında Hayes & Yeading

1 Mayıs 2016 yılında FC Fulham U21

16 Eylül 2016 yılında Southport

8 Mart 2017 yılında Fulham U21

15 Ağustos 2018 yılında AFC Rochdale

31 Ocak 2019 yılında Fulham U21

7 Ağustos 2020 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Magnus Norman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Norman şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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