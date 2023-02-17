Magnus Ravn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Ravn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Ravn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Ravn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Ravn 6 Ocak 2003 tarihinde Solrød Strand şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Ravn Thøfner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Ravn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Magnus Ravn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Ravn'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magnus Ravn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Ravn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Ravn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Ravn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U19

14 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Magnus Ravn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Ravn şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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