Magomed Artsuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Artsuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Artsuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed Artsuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed Artsuev 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Арцуев Магомед Зелимхажиевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed Artsuev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magomed Artsuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına - tarihinde katılmıştır. Magomed Artsuev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magomed Artsuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed Artsuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magomed Artsuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed Artsuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed Artsuev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.