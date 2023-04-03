Magomed Artsuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Artsuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magomed Artsuev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magomed Artsuev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magomed Artsuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Artsuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Artsuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed Artsuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed Artsuev 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Арцуев Магомед Зелимхажиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed Artsuev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magomed Artsuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına - tarihinde katılmıştır. Magomed Artsuev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magomed Artsuevboyu ve yaşı kaç

Magomed Artsuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed Artsuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Magomed Artsuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed Artsuev kimdir

Magomed Artsuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed Artsuev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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Magomed Artsuev nereli

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