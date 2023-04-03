Magomed Deni Tsutsulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Deni Tsutsulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Deni Tsutsulaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed Deni Tsutsulaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed Deni Tsutsulaev 30 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цуцулаев Магомед-Дени Рамзанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed Deni Tsutsulaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magomed Deni Tsutsulaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Magomed Deni Tsutsulaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magomed Deni Tsutsulaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed Deni Tsutsulaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magomed Deni Tsutsulaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed Deni Tsutsulaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akhmat II

Magomed Deni Tsutsulaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed Deni Tsutsulaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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