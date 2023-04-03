Magomed Emi Saraliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Emi Saraliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Magomed Emi Saraliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magomed Emi Saraliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.