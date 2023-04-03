Magomed Emi Saraliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Emi Saraliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Emi Saraliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magomed Emi Saraliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magomed Emi Saraliev 26 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Саралиев Магомед-Эми Хасамбекович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magomed Emi Saraliev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magomed Emi Saraliev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Magomed Emi Saraliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magomed Emi Saraliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Akhmat II
Magomed Emi Saraliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magomed Emi Saraliev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
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