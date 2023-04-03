Magomed Yakuev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed Yakuev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed Yakuev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed Yakuev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed Yakuev 7 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Якуев Магомед Русланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed Yakuev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magomed Yakuev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Magomed Yakuev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magomed Yakuev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed Yakuev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magomed Yakuev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed Yakuev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Akhmat II

Magomed Yakuev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed Yakuev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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