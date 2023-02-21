Magomednabi Yagyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomednabi Yagyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomednabi Yagyaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomednabi Yagyaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomednabi Yagyaev 13 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ягьяев Магомеднаби Мурадович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomednabi Yagyaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Magomednabi Yagyaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKA Khabarovsk futbol takımında oynamaktadır. SKA Khabarovsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Magomednabi Yagyaev'nin SKA Khabarovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magomednabi Yagyaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomednabi Yagyaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magomednabi Yagyaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomednabi Yagyaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2017 yılında Anzhi II

1 Ocak 2018 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2018 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2022 yılında SKA Khabarovsk

Magomednabi Yagyaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomednabi Yagyaev şuan SKA Khabarovsk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Magomednabi Yagyaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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