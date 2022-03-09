Mağribî ne demek, TDK'ya göre Mağribî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mağribî ne demek? Mağribî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Mağribî kelimesi. Peki Mağribî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mağribî nedir, Mağribî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAĞRİBÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mağribî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mağribî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Mağribî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batılı

- Mağrip halkından olan kimse

