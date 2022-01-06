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  3. Mahalleli şokta! Uyumak için girdiği bodrumdan cesedi çıktı

Mahalleli şokta! Uyumak için girdiği bodrumdan cesedi çıktı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrumuna uyumak için giren 35- 40 yaşlarındaki kişi ölü bulundu.

Mahalleli şokta! Uyumak için girdiği bodrumdan cesedi çıktı

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; Mahallede 'Asker İbrahim' olarak tanınan 35-40 yaşlarındaki adam, 3 katlı apartmanın bodrumuna uyumak için girdi. Mahalle sakinleri bir süre sonra ona bakmak için apartmanın bodrumuna girdi. Hareketsiz yatan kişiden tepki alamayan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAYAN KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, 35- 40 yaşlarında, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sokakta yaşadığı belirtilen kişinin, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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