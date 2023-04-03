Mahamadou Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Diawara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mahamadou Diawara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mahamadou Diawara 17 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mahamadou Diawara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Mahamadou Diawara, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Diawara'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mahamadou Diawara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Mahamadou Diawara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mahamadou Diawara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Mahamadou Diawara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mahamadou Diawara şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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