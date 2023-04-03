Mahamadou Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mahamadou Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mahamadou Diawara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.