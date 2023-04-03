Mahamadou Kanoute kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Kanoute Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Kanoute adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mahamadou Kanoute Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mahamadou Kanoute 24 Ocak 2004 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mahamadou Kanoute Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Kanoute'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mahamadou Kanoute Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mahamadou Kanoute futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Strasbourg U17
1 Temmuz 2021 yılında Strasbourg U19
Mahamadou Kanoute Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mahamadou Kanoute şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ES Parisienne (2010-2013), Espérance Paris 19e (2014-2018), Paris ACASA futsal (2018), Red Star FC (2018-2019), RC Strasbourg (2019-)
Mahamadou Kanoute Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U18 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.
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